Paolillo (agente Kakà): "Riso era di casa al Milan, aveva stretto rapporti con Galliani"

Oggetto dell’inchiesta di Report sul ruolo degli agenti di calcio finisce anche la carriera di Giuseppe Riso, uno dei più importanti procuratori italiani a oggi, ripercorsa per la trasmissione da Gaetano Paolillo, ai tempi agente di Kakà, che riparte da quando Riso lavorava al celebre ristorante milanese Giannino, il cui proprietario consigliò il giovane a Paolillo: “Sì, mi dice, gli piace il calcio, prendilo a lavorare con te. Io ho tentato di dire: vabbè cerchiamo di fare in modo… stabiliamo delle percentuali su quello che guadagnerai sui giocatori che hai preso grazie a me. E lui mi ha detto che gli avevano consigliato che non doveva farlo. Lui mi ha detto che era stato Galliani a dirgli no. Sicuramente ha stretto dei rapporti anche con Galliani, perché andavano a Forte dei Marmi insieme. Ma era abbastanza di casa al Milan, cioè entrava anche negli spogliatoi a San Siro”.