TMW Radio Paolillo ricorda Beccalossi: "Personaggio a cui ci si affezionava facilmente"

Ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, l'ex dirigente dell'Inter Ernesto Paolillo ha ricordato Evaristo Beccalossi, ex calciatore fra le altre dell'Inter scomparso nella giornata di ieri: "Prima da tifoso lo andavo a vedere a giocare e lo seguivo. Ci ha deliziato tanto, insieme ad Altobelli. Era una bella squadra. Poi l'ho conosciuto quando sono entrato in dirigenza all'Inter, frequentava l'ambiente e ho fatto tante chiacchierate con lui. Era un personaggio a cui ci si affezionava facilmente. La figlia gli è stata sempre vicino e ci ha dato notizie in questo ultimo anno. Per quanto preparati, sono sempre momenti tristi".

Poi sullo Scudetto dell'Inter: "Chivu a differenza di Inzaghi e Conte non ha la sua esperienza come allenatore. Si è trovato in mano una squadra scioccata dai tre obiettivi mancati lo scorso anno. Quelle sconfitte lasciano il segno ed è difficile tirarsi su così in fretta. Chivu ha preso in mano la squadra e l'ha costruita bene".