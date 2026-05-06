TMW Radio Paolillo: "Beccalossi ci ha deliziato tutti. Inter, bravo Chivu"

L'ex dirigente Inter Ernesto Paolillo è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha ricordato la figura di Evaristo Beccalossi: "Prima da tifoso lo andavo a vedere a giocare e lo seguivo. Ci ha deliziato tanto, insieme ad Altobelli. Era una bella squadra. Poi l'ho conosciuto quando sono entrato in dirigenza all'Inter, frequentava l'ambiente e ho fatto tante chiacchierate con lui. Era un personaggio a cui ci si affezionava facilmente. La figlia gli è stata sempre vicino e ci ha dato notizie in questo ultimo anno. Per quanto preparati, sono sempre momenti tristi".

Poi sullo Scudetto dell'Inter: "Chivu a differenza di Inzaghi e Conte non ha la sua esperienza come allenatore. Si è trovato in mano una squadra scioccata dai tre obiettivi mancati lo scorso anno. Quelle sconfitte lasciano il segno ed è difficile tirarsi su così in fretta. Chivu ha preso in mano la squadra e l'ha costruita bene".