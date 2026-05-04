TMW Inter, l'ex ad Paolillo: "Vorrei Palestra. Bastoni? Paga l'invidia, Sommer da cambiare"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato anche del prossimo mercato dei nerazzurri.

Chi le piacerebbe che comprasse l'Inter per l'anno prossimo?

"Se devo dire un giocatore che mi piacerebbe vedere all'Inter, dico Palestra. Le sembrerà scontato, ma è un buonissimo calciatore che deve ancora esplodere del tutto. Uno dei grandi meriti di Marotta è quello di aver puntato su giocatori italiani che hanno formato lo zoccolo duro anche della Nazionale".

Si augura che Bastoni resti, se ce ne fossero le condizioni?

"Assolutamente sì. Ha pagato la cattiveria, l'invidia e l'ipocrisia di chi non tifa Inter, che non vedeva l'ora di trovare un capro espiatorio per scatenare la propria rabbia. Diventando il bersaglio di coloro che non potevano dire niente sull'Inter capolista. Brava anche la società a sostenerlo. Sarebbe bellissimo se rimanesse".

Fra i reparti che rinnoverebbe c'è anche la porta?

"Sì. Non perché Sommer non sia stato all'altezza, ma anche perché pure lui l'anagrafe segna il passo, un rinnovamento ci vuole".

Dando fiducia a Josep Martinez o cercando un altro portiere?

"Vedendolo da fuori, posso dire che punterei su Josep Martinez, sì, perché ha risposto bene. Però parlo da fuori, appunto. E mi fa pensare quanto detto da Chivu, quando ha dichiarato che Martinez sa perché non ha giocato di più fino ad ora. Mi fa pensare che noi non conosciamo le cose e che da fuori sia facile giudicare: valutazioni interne le faranno loro che sanno le cose".