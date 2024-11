Video Paraguay batte Argentina, il gol di Sanabria è da sogno: l'attaccante segna in rovesciata

vedi letture

Un gol così lo sognano tutti i calciatori. Realizzarlo contro la squadra campione del mondo in carica, davanti al proprio pubblico, ha poi un sapore speciale. Toni Sanabria, attaccante del Torino, ha firmato stanotte una delle reti più belle della sua carriera: al 19' ha girato in rovesciata un cross proveniente dalla destra, pareggiando così il momentaneo vantaggio di Lautaro Martinez. Il Paraguay ha poi battuto l'Argentina per 2-1.

I risultati dell'11° turno



Giovedì 14 novembre

Venezuela - Brasile 1-1: 43' Raphinha (B), 46' Segovia (V)

Venerdì 15 novembre

Paraguay - Argentina 2-1: 11' Lautaro Martinez (A), 19' Sanabria (P), 47' Alderete (P)

Ecuador - Bolivia 4-0: 26' Valencia rig., 28' Plata, 49' Plata, 61' Minda

Sabato 16 novembre

Uruguay - Colombia ore 1.00

Perù - Cile ore 2.30

CLASSIFICA

Argentina 22 (11)

Colombia 19 (10)

Brasile 17 (11)

Uruguay 16 (10)

Ecuador 16 (11)

Paraguay 16 (11)

Venezuela 12

Bolivia 12 (11)

Perù 6 (10)

Cile 5 (10)