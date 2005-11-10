Ufficiale
Lecce, preso un centrocampista italo-marocchino dall'Al Ain: arriva El Bouradi
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Nuovo acquisto ufficiale in casa Lecce, con la compagine salentina in maglia giallorossa che rinforza la propria compagine Primavera con un giovane centrocampista dal doppio passaporto italiano e marocchino.
Di seguito la nota ufficiale mediante la quale il Lecce ha reso noto l'avvenuto trasferimento: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid El Bouradi dall’Al-Ain. Il centrocampista italiano classe 2007 sarà a disposizione della formazione Primavera 1".
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