Juventus, dalla Francia: il Lens ci prova per Openda, ma il nodo è l'ingaggio

Il Lens sogna il ritorno di Lois Openda dopo la difficile stagione vissuta alla Juventus. Anche il Coventry segue la situazione.

Il Lens è pronto a tentare un'operazione dal forte valore simbolico e tecnico per rinforzare il proprio attacco. Dopo aver riportato in Francia profili di esperienza come Florian Thauvin e Allan Saint-Maximin nella scorsa stagione, la dirigenza dei Sang et Or avrebbe ora individuato in Lois Openda il nome ideale per rilanciare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il club francese starebbe lavorando per riportare a casa l'attaccante belga, protagonista assoluto con la maglia giallorossa prima del trasferimento al Lipsia.

Dal Lens alla Juventus, fino all'idea del ritorno

L'esplosione di Openda con il Lens nella stagione 2022-23, chiusa con 21 reti e 4 assist in 38 presenze, gli spalancò le porte del Lipsia per circa 40 milioni di euro. In Bundesliga il centravanti ha confermato le proprie qualità con 41 gol e 18 assist in 93 partite, prima del passaggio alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto da 42,5 milioni. L'ultima annata, però, è stata ben al di sotto delle aspettative: appena due gol in 34 presenze e la mancata convocazione con il Belgio per il Mondiale 2026.

L'ingaggio resta il vero nodo della trattativa

La Juventus - si legge sul portale francese - sarebbe ora disponibile a una nuova cessione in prestito per consentire al giocatore di ritrovare continuità e rilanciarsi. Il Lens può contare sul forte legame di Openda con l'ambiente, oltre alla prospettiva di un ruolo centrale e della partecipazione alla Champions League. Il principale ostacolo resta però l'ingaggio del belga, sotto contratto con i bianconeri fino al 2030: per arrivare a un'intesa sarà probabilmente necessario che il club italiano contribuisca in maniera significativa al pagamento dello stipendio. Sullo sfondo resta anche l'interesse del Coventry, pronto a inserirsi nella corsa all'attaccante.