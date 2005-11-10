Alcione Milano, innesto in prospettiva a centrocampo: arriva il 2008 Braida
Colpo in prospettiva in casa Alcione che ha annunciato il tesseramento del giovane centrocampista Braida, reduce da 27 presenze e due gol in Serie D con il Casatese Merate. Questa la nota del club milanese:
"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Braida.
Centrocampista classe 2008, cresce nei settori giovanili di Atalanta e Lecco prima di approdare alla Casatese Merate. In maglia biancorossa raggiunge nella passata stagione sportiva la finale playoff di Serie D collezionando 24 presenze e 2 gol, imponendosi da sotto età come uno dei giovani più interessanti della categoria.
Ad Andrea va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".