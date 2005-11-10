Ufficiale
Lecco, primo contratto per il giovane Arena: ha firmato per un anno coi blucelesti
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La Calcio Lecco 1912 comunica che Federico Arena ha sottoscritto il suo primo contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2027.
Nato il 26 luglio 2007 a Milano, ha iniziato il suo percorso nella Scarioni Calcio, per poi a 12 anni trasferirsi all’Atalanta, dove è rimasto per 6 anni, dal 2019 al 2025, completando la trafila dall’Under 13 all’Under 18.
Nella stagione 2025/26 ha vestito il bluceleste in 26 occasioni nel Campionato Primavera 2 realizzando 2 gol nel percorso che ha visto la squadra concludere il campionato al 2° posto. In 7 occasioni è stato in panchina con la Prima Squadra di mister Federico Valente.
Fonte Calciolecco1912.com/
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