Ufficiale Monopoli, ecco Cortinovis per il reparto avanzato: l'ex atalantino ha firmato un biennale

Il centrocampista offensivo nella scorsa stagione ha segnato 5 reti in 26 presenze con l'Under 23 nerazzurra

Dopo una stagione con la maglia dell'Under 23 dell'Atalanta per il centrocampista offensivo Alessandro Cortinovis c'è l'addio ai colori nerazzurri e l'approdo a titolo definitivo al Monopoli. Lo comunica il club pugliese con una nota sui propri canali ufficiali:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con scadenza al 30 giugno 2028 per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Alessandro Cortinovis.

Classe 2001 (è nato il 25 gennaio a Bergamo), centrocampista offensivo, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta, lo scorso anno ha indossato la maglia dell’Atalanta U23 con 26 presenze, 5 gol e 2 assist in tutte le competizioni.

In carriera ha giocato anche con Reggina, Hellas Verona, Cosenza e Triestina per un totale di 43 presenze, 1 gol e 3 assist in Serie B, 58 presenze, 6 gol e 3 assist in Serie C, 59 presenze, 18 gol e 10 assist in Primavera 1 e Coppa Primavera, 5 presenze, 1 gol e 2 assist in Youth League.

Ha debuttato in Serie A con l’Hellas Verona il 28 agosto 2022, proprio contro l’Atalanta.

Nelle Nazionali giovanili conta 58 presenze e 6 gol dall’Under 15 all’Under 21. Con le giovanili dell’Atalanta ha vinto due volte il Campionato Primavera e una volta la Supercoppa Primavera".