Juve, Carnevali: "Frattesi? Farebbe comodo a tutti, ma abbiamo troppi centrocampisti"

Il nuovo ad e dg bianconero aveva portato il centrocampista romano al Sassuolo. "Juventus-Inter non sarà solo Carnevali-Marotta"

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento, Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha parlato dell’interessamento nei confronti di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter: “È un ragazzo straordinario, lo conosco benissimo: l’ho preso dalle giovanili della Roma. È un giocatore che magari ha trovato poco spazio nell’Inter, ma farebbe comodo a tutti i grandi club”.

Carnevali ha poi spiegato che, però, servono delle cessioni: “È chiaro, però, che abbiamo tanti giocatori e dobbiamo trovare la possibilità di cedere: quando vieni da un campionato top hai tante richieste, quando la stagione non è stata così importante gli stessi giocatori vengono deprezzati. Dobbiamo capire quali inserimenti possiamo fare: Frattesi è un giocatore straordinario, ma credo che in questo momento, in quella posizione, non abbiamo la necessità di prendere Frattesi”.

A proposito dell’Inter, la sfida con i nerazzurri sarà molto particolare, vista l’amicizia di lunga data con il presidente interista Beppe Marotta, ma Carnevali nicchia: “Sarà Inter-Juventus. Con tanta voglia di battere l’Inter, come tutte le altre squadre. C’è grande voglia di fare un campionato importante e di ottenere un risultato importante. Questa squadra deve avere questo tipo di mentalità. Vincere non è facile, ma è una sfida che vogliamo portare avanti: le parole di Boniperti sono sacre, è quella la filosofia della società”.