Ufficiale
Savoia, fra i pali arriva il lettone Bethers: ha firmato un biennale
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Dopo quattro stagioni con la maglia del Catania, con cui ha conquistato una promozione dalla Serie D, e 67 presenze (zero però nella stagione appena passata) il portiere Klavs Bethers, portiere lettone classe 2003, lascia il club etneo e si accasa nel neopromosso Savoia. Lo comunica il club campano con una breve nota sui social:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Klavs Bethers, proveniente dal Catania. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale. Benvenuto Klavs".
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