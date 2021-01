Paratici: "Juve su Locatelli? Bravo ma ne seguiamo tanti. La rosa è competitiva"

Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Juventus e del mercato che sta entrando nel vivo: "Giochiamo sempre per vincere e migliorare. Siamo qui per fare bene e poi la classifica si guarderà avanti. Campionato strano? Anche lo scorcio finale della scorsa stagione è stato simile, si gioca ogni tre gironi e i calciatori non sono macchine, poi senza pubblico devi crearti nuove motivazioni. È difficile per tutti".

Locatelli piaceva alla Juve. Ci ripenserete?

"Siamo contenti di quello che abbiamo. È bravo ma gioca nel Sassuolo, ce ne sono tanti bravi come lui. Se dovessimo nominare tutti quelli che seguiamo, faremmo 3/4 trasmissioni".

Per l'immediato, può arrivare una punta?

"Crediamo di avere una rosa competitiva. Giochiamo e facciamo delle valutazioni di giorno in giorno, senza fretta e avere particolari necessità. Il mercato poi presenta opportunità che possiamo decidere di cogliere".