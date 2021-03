Paratici più vicino al rinnovo: la top 15 dei colpi più costosi del ds alla Juventus

Fabio Paratici e il management bianconero sono più vicini al rinnovo con la Juventus. Una scelta della proprietà nel segno della stessa strategia attuata la scorsa estate: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com le parti sarebbero vicine alla firma per proseguire insieme e dar continuità al progetto della Vecchia Signora. Ma quali sono i colpi più costosi messi a segno con Paratici, sia da ds in carica in solitaria che nella gestione in tandem con Giuseppe Marotta? Questa la lista.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 117 milioni

Gonzalo Higuain (Napoli) 90 milioni

Matthijs de Ligt (Ajax) 85,5 milioni

Arthur (Barcellona) 72 milioni

Federico Chiesa (Fiorentina) 50 milioni

Joao Cancelo (Valencia) 40 milioni

Douglas Costa (Bayern Monaco) 40 milioni

Paulo Dybala (Palermo) 40 milioni

Federico Bernardeschi (Fiorentina) 40 milioni

Danilo (Manchester City) 37 milioni

Leonardo Bonucci (Milan) 35 milioni

Dejan Kulusevski (Atalanta) 35 milioni

Miralem Pjanic (Roma) 32 milioni

Alex Sandro (Porto) 26 milioni

Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain) 25 milioni