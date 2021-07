Paratici: "Pogba-Juventus? Credo sia molto difficile un suo ritorno"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, il ds del Tottenham Fabio Paratici parla anche di Paul Pogba: "Se è mai stato vicino a tornare in bianconero? Siamo molto affezionati ai giocatori che abbiamo avuto alla Juventus. Pogba è arrivato a 18 anni, era un ragazzo ed è cresciuto da noi. È una grande soddisfazione veder crescere i giocatori, credo che questo affetto faccia parte della relazione tra Juventus e Pogba. Credo sia molto difficile un suo ritorno, non c’è mai stato un momento in cui siamo stati vicini a riprenderlo".