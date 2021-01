Parma, accordo col Milan per Musacchio. Il giocatore però temporeggia in attesa del Villarreal

Nei prossimi otto giorni, Marcello Carli, ds del Parma, avrà il compito di regalare a mister D'Aversa almeno 1-2 pedine per la difesa gialloblù. I nomi più caldi restano sempre quelli: Federico Fazio della Roma e Mateo Musacchio del Milan. E a proposito di quest'ultimo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Parma avrebbe già trovato una sorta di accordo coi rossoneri per il 30enne nativo di Rosario, che però si sarebbe preso del tempo per riflettere attentamente sul suo futuro. Quella ducale, malgrado l'attuale posizione di classifica, resta una piazza affascinante, ma il sogno di Musacchio sarebbe quello di tornare tra sei mesi al Villarreal per poi, magari, chiudere la carriera proprio tra le fila del Sottomarino Giallo.