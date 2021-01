Parma, anche Bonazzoli tra i profili sondati per l'attacco. Si ragiona su un prestito

Il Parma resta attivo sul fronte offensivo nell'opera di rafforzamento necessaria per raggiungere l'obiettivo salvezza. Secondo indiscrezioni raccolte da Sampdorianews.net, si registra un interesse concreto dei gialloblu per Federico Bonazzoli, attualmente in forza al Torino ma che potrebbe cambiare maglia in inverno: i ducali si sono mossi per averlo in prestito con diritto di riscatto.