Parma, Carli: "Le assenze non siano un alibi, non dobbiamo pensarci"

vedi letture

Marcello Carli, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con lo Spezia: "Le tante assenze? L'infermeria non deve essere un alibi. Non abbiamo mai cercato di non andare a giocare, dobbiamo trovare le motivazioni affrontando i problemi tutti i giorni. Questa non deve essere una scusa, oggi vinceremo o perderemo se saremo stati o meno bravi, non dobbiamo pensare a chi non ci sarà".