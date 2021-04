Parma-Crotone 3-4, le pagelle: difese colabrodo, Simy e Ounas decidono il match

vedi letture

Parma-Crotone 3-4

Marcatori: 15' Magallán, 29' Hernani, 42' Simy, 45'+1 Ounas, 49' Gervinho, 54' Mihaila, 69' Simy.

PARMA

Colombi 5,5 - La zuccata di Magallan lo coglie in controtempo, e lui può poco o nulla. Incolpevole anche sul tap-in di Simy (che lo buca anche su rigore) e sul diagonale perfetto di Ounas.

Busi 4,5 - Un primo tempo nell'occhio del ciclone: soffre le sgasate di Reca, si fa mangiare in testa da Magallan sull'uno a zero del Crotone. Nel complesso è disorientato, fragile, esposto ai cambi di passo dei calabresi.

Dierckx 5 - La fiducia di D'Aversa è un segnale a tutto l'ambiente: il futuro è dalla sua. Il peccato sul tap-in di Simy, però, non ha nulla di veniale: posizionamento errato, che spalanca le porte al due a uno del Crotone. (Dal 75' Valenti 6 - Nessuna sbavatura dopo l'ingresso, anche perché la squadra si riversa in attacco per cercare il pareggio).

Bani 5 - Rincorre Ounas con un presentimento mortale, consapevole delle qualità in campo aperto dell'algerino. Che infatti gli mostra la targa e offre l'assist a Simy. (Dal 46' Osorio 5 - Intervento scellerato di Reca che frutta il penalty decisivo al Crotone).

Pezzella 5,5 - Le discese sulla sinistra sono rade, non riesce a sfondare contro un avversario - Molina - che tutto sommato riesce a contenerlo senza patire troppo.

Hernani 6 - L'avvio non è promettente: appare contratto, basta una combinazione d'accademia tra Zanellato e Reca per stordirlo. Poi però rinsavisce e regala un'illusione al Parma con l'uno a uno di testa. (Dal 75' Grassi 6 - Prova a dare una mano, ma il Crotone blinda il vantaggio).

Brugman 5,5 - La cabina di comando è sua di diritto, dopo la prodezza dello Stadium. Nella frenesia degli eventi, però, non riesce a distinguersi: ci prova su piazzato, senza successo.

Kurtic 5,5 - Primo tempo un po' scolastico, nel quale tende a sparire e riapparire. Resta poi in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Pellè 5 - Non pervenuto nella ripresa).

Man 6 - Dannata sfortuna: un paio di percussioni nel primo quarto d'ora, poi si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca. (Dal 20' Gervinho 6,5 - Tanti errori, poi riapre il match su assist di Cornelius).

Cornelius 6,5 - Un gigante che manda in tilt il terzetto del Crotone nel gioco aereo. Cui alterna anche una certa dose di finezza, che gli consente di dipingere l'assist arcuato per il gol di testa di Hernani.

Mihaila 6,5 - Serpentine fastidiose per la difesa del Crotone. È con questo fondamentale che fulmina Cordaz, completando la rimonta del Parma in avvio di ripresa. Peccato che non basti a raccogliere punti.

Roberto D'Aversa 5 - Una squadra che oggi pare piombata nell'anarchia. Si fa fatica a trovare un ordine nella buriana di oggi: tanta confusione, diffusa e contagiosa.

CROTONE

Cordaz 6 - Non s'è ancora attrezzato per i miracoli. Lo schermo del terzetto è farraginoso: lui fa il possibile, ma incassa comunque tre reti sulle quali non ha responsabilità di sorta.

Djidji 5 - Nel saliscendi del Tardini anche lui si macchia di una colpa non trascurabile: da matita blu la marcatura su Hernani, che gli mangia in testa e firma il momentaneo uno a uno.

Golemic 4,5 - Il più colpevole dei tre. Ed è quasi un'impresa: si perde Cornelius sulla prima rete del Parma, sovrastato dal danese sul timbro di Gervinho, coinvolto anche in occasione del tre a tre di Mihaila.

Magallan 6,5 - Gli scricchiolii difensivi, nel suo caso, vengono eclissati dal colpo di testa imperioso che inaugura il festival del gol del Tardini. Giornata a suo modo memorabile.

Molina 6 - Regge sulla destra, commettendo qualche errore ma senza scomporsi. Anche lui ha il merito di non farsi disorientare troppo dai continui colpi di scena.

Messias 6,5 - Cosmi lo schiera nel terzetto in mediana, ricercando maggiore fluidità nel palleggio e nelle transizioni. Nel primo tempo è a tratti soverchiante, colpisce una traversa e manda fuori giri tutta la linea del Parma. Decisamente più quieto, invece, nella ripresa.

Cigarini 6 - Una regia assennata, di governo, da uomo di esperienza qual è. Rimane scientemente dietro le quinte, cercando di mettere ordine nel caos del Tardini: ci riesce solo in parte, provandoci però fino all'ultimo. (Dal 67' Henrique 6 - Stringe i denti nel finale).

Zanellato 6 - Si disimpegna tutto sommato bene: filtro reso difficoltoso dai difetti strutturali della squadra, ma non si macchia di gravi colpe, cercando di non perdere la bussola.

Reca 6,5 - Da un affondo dei suoi sulla sinistra scaturisce il fallo da rigore dell'incauto Osorio: il centrale offre al Crotone un regalo che Simy non esita a scartare dagli undici metri.

Ounas 7,5 - Travolgente: due assist, un gol spendido dal limite dell'area. Quando trova questi spazi è davvero difficile da contenere.

Simy 7,5 - Numeri da capogiro per il totem di una squadra che, senza di lui, avrebbe un enorme carico di problemi in più. Doppietta da opportunista, tap-in e rigore, ma sul più bello lui c'è sempre. (Dal 90+1' Pereira s.v.).

Serse Cosmi 6 - Una serata folle in cui la squadra non manca di tradire la propria fragilità. Gli eventi, però, gli danno finalmente ragione: un po' di meritata fortuna.