Parma, D'Aversa: "Tanti gol subiti? L'aver dovuto cambiare spesso non ha aiutato"

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match contro la Roma, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato anche dei tanti gol subiti dai ducali nel corso di questo campionato: "Di solito abbiamo sempre subito pochi gol ed il campionato lo vince la miglior difesa. Sicuramente l'aver dovuto cambiare spesso non ha aiutato. ma tutto il campionato è stato così, con tanti gol che di solito non si vedono. Ci sono tanti fattori che influiscono su questo. Mi sarebbe piaciuto lavorare sin dall'inizio con questi giocatori su palle inattive e fase difensiva, ma al momento il tempo è quello di preparare solo una sfida alla volta".

