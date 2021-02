Parma, dubbio Pellè. Si attende il transfer, la convocazione è ancora incerta

Graziano Pellè si è aggregato al gruppo solo ieri, e si è allenato con la squadra solo nella rifinitura di questa mattina, ma potrebbe già far parte dei convocati. L'attaccante, fermo da ormai qualche settimana, potrebbe comunque essere chiamato dal tecnico D'Aversa per sedere in panchina per il derby di domani contro il Bologna, ma allo stato attuale mancano ancora gli ultimi documenti. Pellè, rivela ParmaLive.com, è arrivato a Parma da svincolato, ma essendo stato tesserato per l'ultima volta in un'altra lega, l'attaccante ha bisogno di documenti specifici. Se arriveranno entro domattina, ecco che Pellè potrà unirsi al gruppo.