Ufficiale

Parma, ecco il colpo made in USA: dall'Inter Miami arriva il classe 2005 Benjamin Cremaschi

Parma, ecco il colpo made in USA: dall'Inter Miami arriva il classe 2005 Benjamin Cremaschi
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:05Serie A
di Simone Lorini

Il mercato del Parma si chiude con il primo americano dell'era Krause, Benjamin Cremaschi. Il centrocampista classe 2005 arriva dall'Inter Miami di Messi e Suarez.

Questo il comunicato del club: "Parma Calcio annuncia che Benjamin Cremaschi è stato acquisito dal Club Internacional de Fútbol Miami a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nato a Miami nel 2005, Benjamin è cresciuto nella squadra della sua città, dopo aver cominciato nelle giovanili del Key Biscayne Soccer Club e del Weston FC Academy, fino a conquistare la maglia da titolare del Club Internacional de Fútbol Miami. Dal 2023 a oggi ha disputato 107 partite (realizzando 8 gol e 9 assist) e nell’ultimo Mondiale per Club è stato fra i protagonisti giocando tutti i match fino agli ottavi di finale contro il PSG.

Centrocampista moderno, Benjamin ha giocato con le selezioni giovanili degli Usa, ha ricevuto la convocazione dell’Argentina U20, ma poi ha esordito con la maglia della Nazionale statunitense il 13 settembre 2023, ad appena 18 anni, nel match vinto contro l’Oman: è stato poi convocato nel gennaio scorso per i match con Venezuela e Costa Rica, giocando e vincendo in entrambe le occasioni. Oggi è il capitano della Nazionale USA U20. Tutto il Parma Calcio è lieto di accogliere 'Benja' nella sua nuova casa gialloblu!".

