Ufficiale Frosinone, arriva dagli svincolati il nuovo portiere: ha firmato l'esperto Pisseri

Dopo l’infortunio di Alen Sherri, che ne avrà per almeno due mesi dopo l’operazione subita per la riduzione delle fratture multiple del massiccio facciale, il Frosinone è andato alla ricerca di un portiere che possa sostituirlo in questo avvio di stagione vista la presenza in rosa dei soli giovani Lorenzo Palmisani ed Eldin Lolic.

Nella giornata di oggi il club ciociaro ha annunciato la propria scelta tesserando lo svincolato Pisseri come si legge in una breve nota sul sito: “Frosinone Calcio comunica di essersi assicurata le presentazioni sportive del calciatore, classe 1991, Matteo Pisseri”.

Pisseri è reduce da due stagioni al Cesena in cui ha disputato 53 presenze vincendo la Serie C e iniziando da titolare la scorsa annata in Serie B – 11 presenze – prima di lasciare il posto allo statunitense Jonathan Klinsmann. Si tratta però di un giocatore di grande esperienza avendo disputato 48 gare in cadetteria e oltre 350 in Serie C vestendo le maglie, fra le altre, di Catania, Alessandria, Juve Stabia, Catanzaro e Triestina.