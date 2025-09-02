Ufficiale AlbinoLeffe, l'attaccante Toma torna in patria: è stato acquistato dal Partizani

Dopo una lunga esperienza in Italia, iniziata nel 2019/20 nelle giovanili del Torino e proseguita con l’AlbinoLeffe – dove ha collezionato anche 8 presenze in prima squadra – per l’attaccante Toma c’è un nuovo ritorno in patria. Dopo l’esperienza con il Teuta (33 presenze e due gol) il giocatore classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo al Partizani. Questa la nota della società bergamasca:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver ceduto a titolo definitivo al FK Partizani (Kategoria Superiore - Serie A albanese) le prestazioni sportive del calciatore Rrok Toma, attaccante classe 2004.

La società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza in maglia bluceleste, con cui ha vinto il campionato di Primavera 3 nella Stagione 2021/22 e raccolto complessivamente 8 presenze ufficiali in Prima Squadra, e augura allo stesso il meglio per il suo futuro professionale".