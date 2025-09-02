Ufficiale
Pro Patria, il giovane Bongini scende in Serie D: giocherà con la Pro Sesto
"Luca Bongini in prestito alla Pro Sesto ". Così la Pro Patria ha annunciato il trasferimento in prestito del giovane portiere al club lombardo iscritto alla prossima Serie D:
"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo - si legge sui canali social della squadra di Busto Arsizio - le prestazioni sportive del calciatore Luca Bongini (portiere classe 2006) alla Pro Sesto 1913".
