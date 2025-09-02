Trento, prelevato il portiere Rubboli: arriva in prestito dall'Imolese
Il Trento ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di un nuovo elemento per la propria rosa come il portiere classe 2007 Rubboli. Questa la nota del club gialloblù:
"A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Imolese Calcio 1919 i diritti alle prestazioni sportive del portiere Lorenzo Rubboli che si lega al Club sino al 30 giugno 2026.
Nato a Faenza il 29 luglio 2007, Rubboli è cresciuto nel settore giovanile del Faenza e successivamente in quello dell’Imolese. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Reggiana, società con la quale, oltre ad essere aggregato alla prima squadra in Serie B, ha giocato in Primavera.
A Lorenzo un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento".