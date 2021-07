Parma, il Cagliari si tira indietro per Hernani: c'è il Verona sul centrocampista

vedi letture

Dopo il pesante rallentamento della trattativa con il Cagliari, che reputa eccessive le richieste di circa sei milioni per il suo cartellino, Hernani sarebbe finito nel mirino di un altro club di Serie A: l'Hellas Verona. Lo riporta la Gazzetta di Parma, che racconta come gli scaligeri siano pronti a presentare un'offerta consistente al Parma, con un indennizzo non elevato e due contropartite tecniche. Hernani, capocannoniere nella scorsa stagione del Parma, è uno dei crociati più ricercati sul mercato. Lo riporta Parmalive.com.