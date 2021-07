Parma, il Genoa offre 3,5 milioni per Kucka: secco no dei Ducali

Fa sul serio il Genoa, che vuole riportare in Liguria Juraj Kucka sei anni dopo il suo addio. Come riporta la Gazzetta di Parma, il club rossoblù avrebbe offerto nelle ultime ore tre milioni e mezzo al Parma per acquistare il centrocampista slovacco, al momento in vacanza dopo le fatiche dell'Europeo. La volontà del Parma, è quella di trattenere il centrocampista, motivo per cui l'offerta è stata immediatamente rispedita al mittente. La palla ora passa al centrocampista slovacco, che dopo le vacanze incontrerà la società e chiarirà la sua posizione. Lo riporta Parmalive.com.