Ufficiale Parma, innesto per la Primavera: dal Lugano arriva il terzino Gabriel Morisoli

Come si apprende dal sito ufficiale della Lega Calcio, il Parma ha depositato il contratto di Gabriel Morisoli, terzino destro classe 2008 che arriva dal Lugano. Nazionalità svizzera, ha già giocato con le nazionali giovanili elvetiche e andrà a rinforzare la Primavera crociata.

Per ciò che riguarda la prima squadra, il Parma lavora per piazzare un grande colpo di calciomercato a poco meno di due giorni dal gong finale. Il club emiliano sta provando a definire l'acquisto dall'Anversa di Mandela Keita, centrocampista classe 2002. Seguito anche da altri club italiani, tra cui Bologna e Napoli, il calciatore ex OH Leuven può arrivare in Italia per circa dodici milioni di euro.

Nella giornata di ieri, intervistato da 'Sky Sport', il direttore sportivo Pederzoli aveva dichiarato che la società emiliana avrebbe potuto chiudere questa finestra di calciomercato con l'acquisto di un nuovo centrocampista: "Di nomi se ne fanno tanti, mancano due giorni ma nei tempi del mercato sono tanti. Potrebbe arrivare qualcuno in mezzo, ma se non dovesse succedere ci consideriamo a posto".

E ancora in un altro passaggio: "Bernabè? E' stato bravissimo con il Milan, lui come altri. Abbiamo un gruppo di giovani pieni di qualità, anche con la Fiorentina lo abbiamo fatto vedere. Abbiamo fatto qualcosa di bello ma nel calcio non puoi fare riferimento al passato, pensiamo già al Napoli. Andremo a vivere una bellissima serata in uno scenario fantastico, i nostri giocatori sono sicuro che stiano pensando solo a questo. Abbiamo faticato tanto in B per vivere serate come queste, andremo lì a giocarcela con orgoglio e sarà quel che sarà".