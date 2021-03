Parma-Inter, le formazioni ufficiali: novità Man, c'è Sanchez al fianco di Lukaku

vedi letture

Notevoli e numerose le novità di formazioni nel Parma che stasera affronterà l'Inter nel posticipo della 25esima giornata di Serie A: Osorio e Gagliolo, di solito utilizzati come centrali, si allargano a formare una linea a quattro di soli centrali, con Valenti e Bani che giostreranno al centro. Centrocampo che ritrova Brugman in regia, mentre Hernani e Kurtic saranno le mezzali, con Karamoh e Man, esordio da titolare per il rumeno, a supporto di Kucka, costretto ad adattarsi come attaccante. Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Inter:

PARMA (4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Kucka, Karamoh.

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Pezzella, Grassi, Pellè, Cyprien, Sohm, Alves, Mihaila, Brunetta, Busi, Inglese.

Allenatore: D'Aversa.

Nell'Inter Antonio Conte cambia due elementi rispetto al Genoa, lasciando in panchina Darmian e Lautaro Martinez e mandando in campo dal 1' Hakimi, rientrato dalla squalifica, e Sanchez, peraltro in gol nell'ultima uscita. Lukaku intoccabile al suo fianco, mentre Perisic sarà l'altro esterno del centrocampo a cinque, completato da Eriksen, Brozovic e Barella. Trio di difesa di titolarissimi davanti ad Handanovic: Skriniar sul centro destra, De Vrij centrale e Bastoni centrale di sinistra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

A disposizione: Radu, Gagliardini, Vecino, Lautaro Martinez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Vidal, D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti.

Allenatore: Conte.