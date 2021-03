Parma, Karamoh: "Cercheremo di non prendere gol negli ultimi minuti"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'esterno offensivo del Parma, Yann Karamoh, ha così parlato a pochi minuti dall'inizio di Parma-Roma: "Tutti gli attaccanti stanno bene, oggi vogliamo fare di più. L'importante è non prendere gol all'ultimo come l'altra volta, questo è importante per noi. L'umore nello spogliatoio? Tutti cerchiamo di dare di più in allenamento, me compreso".