Parma, Krause: "Sarò in Italia per i prossimi 100 giorni per aiutare i ragazzi a salvarci"

Kyle Krause, patron del Parma, ha annunciato in un post su Twitter che sarà vicino alla squadra per aiutare i giocatori a mantenere la categoria. Questo il breve commento del presidente: "Sono arrivato a Parma domenica. Sarò qui per i prossimi 100 giorni, farò tutto il possibile per aiutare i ragazzi a mantenere la categoria. Non vorrei essere in un nessun'altra parte del mondo. Andiamo! Forza Parma". Di seguito, il post di Krause sul noto social network:

Arrived in Parma on Sunday.

Will be here for the next 💯 days doing everything I can to help i ragazzi maintain salvation.

I wouldn't be anywhere else in the world. Let's go.#ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/e8HFmOSWF0

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) February 23, 2021