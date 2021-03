Parma, Krause sicuro: "Credo nella salvezza, tutti insieme ce la possiamo fare"

Kyle Krause, presidente del Parma, crede nella salvezza. E lo dice chiaramente nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma: "Ci credo davvero. Stiamo giocando bene e siamo stati sfortunati, abbiamo buone probabilità". Krause ha parlato anche dei problemi della sua squadra e per il numero uno americano quest'anno non hanno funzionato una serie di cose: "Abbiamo segnato pochi gol, senza contare i cambiamenti che ci sono stati in panchina". Poi la carica finale: "Ci sono 30 punti in ballo, impegnandoci sempre dal 1' all'ultimo minuto di ogni partita possiamo farcela".