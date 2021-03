Parma, Krause: "Spero di poter presentare presto il progetto per il nuovo Tardini"

Il restyling del Tardini è un argomento all'ordine del giorno in casa Parma. Kyle Krause ha parlato alla Gazzetta di Parma del progetto del nuovo Tardini: "Spero di poter presentare presto il progetto per il nuovo Tardini. Lo stadio dovrà diventare la combinazione di due elementi: la tradizione di un impianto che esiste da 100 anni e la novità di una struttura che possa portare il tifoso ma anche il calciatore a migliorare la propria esperienza. L'ambizione è quella di rendere fruibile questa struttura tutti i giorni dell'anno". Sono nati vari comitati contro la ristrutturazione ma Krause non è sorpreso: "Penso che alla base ci sia la preoccupazione perché parliamo di qualcosa che è ancora sconosciuto. E' comprensibile che la gente voglia capire come sarà il nuovo stadio e vogliamo che tutti siano contenti, vogliamo rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni di tutti".