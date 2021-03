Parma, Kurtic: "Buon atteggiamento nel primo tempo, non dobbiamo mollare"

Jasmin Kurtic, uno dei giocatori più positivi tra le fila del Parma al termine del primo tempo del match contro l'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky nell'intervallo della gara con i nerazzurri: "L'atteggiamento è buono, ma non basta. Loro adesso cercheranno di mettere una marcia in più, ma noi non dobbiamo mollare come atteggiamento e come voglia. Abbiamo speso tante energie, giochiamo contro la squadra più forte d'Italia: bisogna aiutare, bisogna inserirsi e bisogna anche saper fare male".