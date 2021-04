Parma, la scelta di Ribalta su consiglio di Agnelli: ha contribuito a portare Alex Sandro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta da parte del Parma di puntare su Javier Ribalta come nuovo direttore tecnico, è arrivata dopo che il presidente Krause in persona si è informato direttamente con Andrea Agnelli sulle qualità del dirigente che, nel corso della sua esperienza in bianconero, aveva portato giocatori del calibro di Alex Sandro e Dani Alves, per il quale aveva scovato una clausola nel contratto che permise al brasiliano di lasciare il Barça a costo zero.