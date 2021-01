Parma, Liverani ai saluti? Come è andato il tecnico: pochi punti, pochissimi gol

Partita male e, se così sarà, finita peggio. L’avventura di Fabio Liverani alla guida del Parma è agli sgoccioli: oggi il club ducale deciderà il da farsi. L’intenzione di cambiare guida tecnica non è ancora maturata definitivamente e la sfida all’Atalanta è comunque alle porte, ragion per cui la svolta non arriverà nell'immediato ma sarà quantomeno rimandata. Dopo, finora, 12 punti in 15 partite.

Sconfitte per aprire e chiudere. Pochi gol. Non era iniziata benissimo, appunto: l’esordio in campionato è stato uno 0-2 casalingo contro il Napoli, seguito da un pesante 4-1 in quel di Bologna. Nelle ultime tre giornate, infine, il Parma ha perso contro Juventus, Crotone e Torino. Punti alla mano, i ducali sarebbero attualmente salvi, ma sulle valutazioni del club peserà anche un attacco asfittico: appena 13 i gol segnati, il peggior risultato della Serie A in questa stagione finora. E i due centravanti, Inglese e Cornelius, sono entrambi ancora a secco.

Due vittorie. I raggi di sole, a conti fatti, sono stati sostanzialmente due, al netto del buon percorso in Coppa Italia: il successo casalingo sul Verona alla terza di campionato e quello esterno in casa del Genoa a fine novembre. Poi tanti pareggi (6, solo Juve e Fiorentina ne hanno rimediati tanti) e anche il rendimento difensivo (28 gol subiti) non è entusiasmante: quanto a differenza reti soltanto il Crotone ha fatto peggio (-20 contro -15) sin qui. 15 giornate, 12 punti, due vittorie, sei pareggi e sette sconfitte: la fotografia di un’avventura non propriamente felice.