Parma, Lucarelli: "Stimo facendo di tutto per uscirne, ora sta alla squadra"

Ai microfoni di Sky nel pre partita di Hellas Verona-Parma ha parlato Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma: “Stiamo facendo un po’ di tutto per uscirne, parliamo con la squadra per capire cosa non va e stimolarli per uscirne. L’unica cosa che conosco è che tramite il lavoro si possono trasformare le cose negative in positive. Ci vuole lo spirito e la voglia di uscirne, ci aspettiamo i ragazzi facciano una grande partita, il margine di errore è limitato".

La società ha dato fiducia:

“Siamo un corpo unico, la proprietà ha dato fiducia, i tifosi ci hanno incitato, noi dell’area tecnica siamo vicini, stiamo facendo di tutto. In campo va la squadra e deve dare risposte”.

Manca il gol:

“I numeri sono impietosi, ma dobbiamo cercare di dare una svolta anche sotto questo aspetto”.