Parma, Rinaldi 'ferma' il Napoli al debutto in A: "Su Hojlund la parata più efficace"

Se il Napoli non è andato oltre lo 0-0 nel recupero di campionato contro il Parma è stato anche, se non soprattutto per via dell'ottima prestazione di di Filippo Rinaldi: portiere all'esordio in Serie A. In un'intervista al Corriere dello Sport, ha raccontato le emozioni vissute durante e dopo il match: "La parata più efficace? La seconda su Hojlund. La prima è stata più istintiva, l’altra stilisticamente più bella. Sono rientrato negli spogliatoi e ho chiamato la mia famiglia e la mia fidanzata, con cui convivo. Ma in realtà per qualche minuto sono rimasto seduto nello spogliatoio a guardare il vuoto davanti a me".

La dedica per il debutto in massima serie è stata per suo nonno: "Non c'è più da qualche mese, avevamo un rapporto molto bello, d'estate ci confidavamo tanto. Mi ha sempre consigliato di restare a Parma e spero che ovunque sia abbia avuto modo di vedere la partita con il Napoli. Mi dispiace di non essere riuscito a regalargli l'esordio qualche mese fa".

Possibile conferma tra i pali domani contro il Genoa: "Questo lo deciderà l’allenatore, ma faccio di tutto per metterlo in difficoltà. Io e Corvi siamo cresciuti insieme, sono contento quando fa bene lui come lui è contento quando faccio bene io. Siamo due bravi ragazzi che lavorano forte, credo che questo sia l'importante, ci spingiamo a far meglio a vicenda. Ho saputo che avrei giocato contro il Napoli solo due ore prima dell’inizio".