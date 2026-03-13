Parma, Sorensen: "Grande fiducia, bisogna credere di poter vincere ogni partita"
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Nel prepartita di Torino-Parma ai microfoni di DAZN è intervenuto il centrocampista gialloblù Oliver Sorensen: "Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita, anche se a volte non siamo riusciti a sbloccarle. In questo momento c'è grande fiducia".
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