Sorensen: "Il segreto del Parma è che siamo una grande famiglia. C'è ancora fame qui"
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Oliver Sorensen, centrocampista del Parma, ha presentato a Sky Sport la partita di questa contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Affrontiamo una buona squadra, ma noi siamo in un buon momento e vogliamo vincere. Stiamo bene, vincere è l'obiettivo".
Sul segreto del successo del Parma: "Siamo una grande famiglia, tutti remano nella stessa direzione. Abbiamo fatto una buona stagione, ma c'è ancora la fame per fare di più".
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