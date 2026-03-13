Sorensen: "Il segreto del Parma è che siamo una grande famiglia. C'è ancora fame qui"

Oliver Sorensen, centrocampista del Parma, ha presentato a Sky Sport la partita di questa contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Affrontiamo una buona squadra, ma noi siamo in un buon momento e vogliamo vincere. Stiamo bene, vincere è l'obiettivo".

Sul segreto del successo del Parma: "Siamo una grande famiglia, tutti remano nella stessa direzione. Abbiamo fatto una buona stagione, ma c'è ancora la fame per fare di più".