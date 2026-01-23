Parma, Sorensen svela: "Ho parlato con Isaksen prima di venire qui. Cuesta? Molto esigente"

Oliver Sorensen, centrocampista del Parma, ha parlato ai canali della Serie A della sua nuova esperienza: "Il mio arrivo qui è stato molto positivo. Tutto è iniziato, ovviamente, con una telefonata del mio agente, che mi ha detto che il Parma era interessato a me. Dal momento in cui me ne ha parlato, ho pensato che fosse una buona opportunità per me. Un club storico, un campionato molto bello. Quando me ne ha parlato, ho voluto che la cosa si concretizzasse il prima possibile. Vivere in Italia è molto bello. È molto diverso dalla Danimarca: il cibo, il clima, la cultura, tutto. Mi piace molto. Ovviamente ora fa un po' più freddo, ma mi trovo bene e sto cercando di adattarmi in campo e anche in città, mi piace davvero molto".

Sull'amico Isaksen della Lazio: "Gustav Isaksen è un mio caro amico e gli ho parlato prima di venire qui. Ci sentiamo spesso e gli chiedo come sta, quindi è davvero un mio caro amico. Abbiamo giocato insieme per molti anni. Gli ho chiesto del Paese, della cultura, del calcio ovviamente, di com'è il campionato, e lui mi ha parlato molto bene dello stile di vita e del calcio, quindi mi ha aiutato molto".

Su Carlos Cuesta e la posizione in campo: "Mi piace molto. È molto esigente in senso positivo, molto attento ai dettagli. Mi aiuta nelle piccole cose in campo, con la palla e senza palla, ed è anche molto appassionato. Mi aiuta in molte cose, specialmente nei piccoli dettagli. Sono piuttosto dinamico e penso anche di essere bravo tecnicamente, quindi sono in grado di giocare in diverse posizioni. Ma preferisco giocare come otto o come mezzala, entrare in area, quindi mi sembra che sia lì che do il meglio".

Sull'obiettivo e il gruppo: "Il nostro obiettivo è quello di rimanere in Serie A e cercheremo di raggiungerlo restando uniti come squadra. È una stagione lunga e so che tutti noi siamo consapevoli della grande qualità della rosa, quindi dobbiamo solo dare il massimo ogni giorno".