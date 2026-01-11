Parma, Sorensen: "In queste gare l'aggressività fa tanto"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Lecce e Parma, ecco le dichiarazioni di Oliver Sorensen ai microfoni di DAZN: "Abbiamo perso la gara contro l'Inter ma abbiamo buone sensazione. Abbiamo provato a tenere da parte quello che è successo contro i nerazzurri e cercheremo di attaccare di più. L'aggressività deve essere al centro di tutto, soprattutto in partite come queste".