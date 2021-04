Parma, ultima spiaggia col Benevento: D'Aversa si gioca la salvezza con un Gervinho in più

E' inutile girarci intorno: per il Parma la sfida di oggi sul campo del Benevento è praticamente un'ultima spiaggia per la salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui Roberto D'Aversa si giocherà il tutto per tutto e potrà contare su un Gervinho in più in questa volata finale: l'ex Roma è recuperato, si è messo alle spalle i problemi muscolari che l'hanno tormentato nell'ultimo periodo e oggi sarà titolare in tandem con Graziano Pellé.