Parma, un mercato da protagonista: ma per salvarsi potrà bastare?

Il mercato di gennaio, come lo saranno i prossimi e lo è stato, in parte, anche quello estivo, è stato pesantemente condizionato dall’emergenza Covid, che ha attaccato anche le nostre società, le quali non hanno potuto investire grosse somme e sono state diffidenti anche nel cedere. Ma in controtendenza con quasi tutte le società europee, ha invece messo mano al portafoglio Kyle Krause, presidente del Parma, che dopo una campagna estiva col botto, ha investito tanto anche a gennaio, per cercare di togliere dalle sabbie mobili il Parma. Il presidente ha, però, voluto proseguire con il progetto giovani, investendo tanto su Dennis Man, l’esterno richiesto da Liverani prima e da D’Aversa poi, e completando l’attacco con il sole e la luna, il 19enne Zirkzee dal Bayern Monaco e il 35enne Pellè, che si unirà ufficialmente al gruppo solo nelle prossime ore. Ci si aspettava, forse, qualcosa di diverso da questo Parma, e ci si aspettavano forse tempi diversi e non una fotocopia del mercato estivo, chiuso a ridosso del gong. Il Parma ha invece concentrato quasi tutte le trattative negli ultimi quattro giorni, in controtendenza rispetto ai Parma del passato.

PERSEGUIRE UN’IDEA - La linea verde non spaventa la proprietà Parma, e non spaventa nemmeno con la classifica che i crociati si portano dietro da tempo. L’ultimo giorno di mercato è stato convulso, per alcuni attimi sembrato anche comandato dal caos, ma il Parma è rimasto fedele al suo progetto con investimenti importanti per gli under 21. Sono arrivati, ovviamente, anche giocatori di esperienza maggiore: Conti è un colpo molto importante per una squadra che lotta per salvarsi, e lo stesso Pellè, se si dimostrerà quello di Southampton e quello dell’Europeo del 2016, darà una grossissima mano alla banda D’Aversa. Rimangono lacune nel mezzo, con un centrocampo che fin qui ha reso ben al di sotto delle aspettative ma che non ha visto nessun ingresso. “Farò di tutto per aiutare questa squadra a salvarsi” aveva detto Krause il giorno della presentazione di D’Aversa. Di poco si può accusare il presidente del Parma, mosso dalla passione e dalla forte volontà di essere vincente anche nel mondo del pallone, ma forse la campagna acquisti immaginata dal suo allenatore era diversa. Starà ora a D’Aversa cercare di rendere pronti tutti i ragazzi arrivati e già in rosa, e far tornare protagonisti coloro i quali protagonisti lo sono stati negli ultimi due anni. Perché la salvezza del Parma passerà soprattutto da questo.