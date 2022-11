Parolo sul derby: "La Lazio ha individualità straordinarie, ma la Roma ti fa giocare male"

Intervistato da Lazio Style Radio, l'ex capitano biancoceleste Marco Parolo ha presentato così il derby della capitale che si disputerà questo fine settimana: "È una storia a sé. Spesso la squadra che è messo peggio poi tira fuori il meglio. La Roma però per caratteristiche ti portano a giocare male. Si tratta di una sfida adrenalinica, magica in cui giochi per il tifoso. Chi visita Roma non può non vederlo a prescindere dalla fazione. Vincerlo è un'emozione unica, è uno dei regali più belli che si può fare ad un tifoso della Lazio. Sono molto legato a quelli di Coppa Italia che ci ha aperto le porte alla vittoria del mio primo trofeo, ovvero la Supercoppa contro la Juventus. Sarà una partita intensa e fisica. La squadra dovrà mantenere la calma per poi palleggiare bene e portarla a casa. La Lazio per come è concepita ha singoli straordinari che vengono esaltati dal collettivo. La Roma invece può anche non essere squadra e affidarsi alla giocata dei suoi uomini migliori".