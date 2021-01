"Partita trappola!" Simone Inzaghi non si fida del Parma dopo il cambio tecnico. Il video

"Una partita trappola". Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è pronto per sfidare il Parma. I ducali hanno cambiato ora guida tecnica, da Fabio Liverani a Roberto D'Aversa, in un ritorno al passato. L'allenatore biancoceleste ha spiegato che i suoi, però, guarderanno non oltre alla gara contro gli emiliani da cui si aspetta "qualcosa in più visto il cambio in panchina". Una gara trappola, un'altra sfida contro una medio piccola che in questa stagione hanno fermato più volte la Lazio. Questo il servizio di Sky proposto da TMW.