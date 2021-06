Pastore vuole tornare a casa: "Il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino"

"Il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino. Non è una questione di soldi, è una cosa sentimentale". Parole (in un'intervista a Pasion Albiazul TV) di Javier Pastore, che ovviamente stanno entusiasmando i tifosi del club argentino. Il trequartista, sotto contratto con la Roma fino al 2023, pensa dunque di tornare in Argentina per finire la sua carriera. Un desiderio già espresso più volte in passato e che potrebbe realizzarsi presto, anche se la stampa sudamericana è scettica sull'ipotesi che il trasferimento possa concretizzarsi già in estate.