Paulo Dybala ancora out. Salterà almeno Zenit e Inter, può rientrare a fine mese

Anche ieri Paulo Dybala si è dovuto accontentare di guardare i compagni dalla tribuna, nel successo della Juventus contro la Roma. Nessuna ricaduta per il problema muscolare accusato nelle scorse settimane contro la Sampdoria, quanto piuttosto un errore di valutazione da parte dello staff medico. Evidentemente insomma l’”elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra” era più seria del previsto e i medici hanno scelto la linea prudente, rimandando ancora il suo rientro in campo.

Lo stesso Allegri aveva parlato di altri 7-10 giorni per riaverlo a disposizione, una tempistica che gli farebbe saltare le sfide con lo Zenit in Champions, quindi con l’Inter in campionato e forse anche col Sassuolo. Per rientrare il 30 ottobre contro il Verona. Questo il punto della situazione della Gazzetta dello Sport.