"Pazienza, fortuna e proprietà". Sabatini spiega come si può riprodurre il modello Atalanta

vedi letture

Il modello Atalanta è riproducibile? Intervistato da Lady Radio, Walter Sabatini risponde anche a questa domanda: "Sì, ci vogliono proprietà serie e solidissime come i Percassi - sottolinea il responsabile dell'area tecnica del Bologna -, darsi dei tempi medio-lunghi per creare qualcosa e parecchia fortuna. Senza quella il calcio non si gioca. Gasperini è allenatore speciale ma ce ne sono altri in giro in Italia e nel mondo. Pazienza, fortuna e proprietà".